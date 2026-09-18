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Hollanda'da CMO, camilere yönelik saldırılar için çevrim içi bildirim merkezi kurdu

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Hollanda'daki Müslüman çatı kuruluşu CMO, camilere yönelik saldırı, tehdit ve vandalizmi kayıt için ulusal çevrim içi bildirim merkezi kurdu. Cami ve İslami kurullar olayları iletebilecek; polise 2025'te 414 Müslüman karşıtı ayrımcılık vakası, 20'si camilere yönelik bildirildi.

Hollanda'da Müslümanları temsil eden çatı kuruluş Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO), camilere yönelik saldırı, tehdit ve vandalizm olaylarını kayıt altına almak amacıyla ulusal bir bildirim merkezi kurdu.

Hollanda'daki bütün camiler ve İslami kurullar, kendilerine yönelik saldırıları "İslami Kurumlara Yönelik Olaylar Ulusal Bildirim Merkezi" (Landelijke Meldpunt Voorvallen Islamitische Instellingen) üzerinden çevrim içi olarak CMO'ya bildirebilecek.

CMO Başkanı Muhsin Köktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada mevcut bildirim kanallarına yeterli başvurunun yapılmadığını belirterek, "Bizce bu, tabanımız için olayları bildirmede daha kolay, görünür ve erişilebilir bir yöntem oldu." dedi.

Camilerin şikayetlerinin ardından herhangi bir gelişme olup olmadığından çoğu zaman haberdar edilmediğini kaydeden Köktaş, "Bu bildirim hattıyla birlikte bizde saldırıya ya da zarara uğrayan kurumlarla iletişime geçip onların başvuru dosyalarının tam ve eksiksiz olması, şikayetin daha sıkı takibi ve birlikte hangi adımları atabileceğimize ilişkin görüşme imkanı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Köktaş, ??????? Hollanda polisinin de, camilere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere ayrımcılık vakalarının resmi makamlara yeterince bildirilmediğinden yakındığını kaydederek, "Biz, hükümet kuruluşlarıyla yıllık yaptığımız toplantılarda, özellikle Adalet Bakanlığı ve ayrımcılık konularıyla ilgilenen kuruluşlarla yaptığımız toplantılarda, bu platforma gelen şikayetleri, bunların istatistik bilgilerini ve yıllık yayınladığımız raporları da artık ilgililerine sunacağız." diye konuştu.

Muhsin Köktaş, şunları kaydetti:

"Bu sayede hem hükümetin yetkili kurumlarıyla doğrudan ilişki kurabileceğiz, hem de hükümetten bu konuda artık veriye dayalı daha somut adımlar atmasını, kanun çıkarmasını ve gerekli koruma tedbirlerini almasını isterken elimizde daha güçlü dayanaklarla hareket edebileceğiz. Zaten bu işin amaçlarından bir tanesi de, ülkedeki muhataplarımızla İslam karşıtlığı konusunda yaptığımız görüşmeleri de elimizi güçlü hale getirmek."

Hollanda polisinin, yeni çevrimiçi bildirim platformunun kurulmasını değerli bulduğunu ancak vatandaşları bu tür durumlarda resmi makamlara da başvurmaya teşvik ettiğini vurgulayan Köktaş, "Biz de zaten bize gelen başvuruların doğru şekilde tutanak altına alınarak kanıtlarla birlikte polise bildiriminin yapılmasını istiyoruz. Ayrıca bu platforma gelen bildirimleri de bünyemizdeki cami ve diğer İslami kuruluşların yöneticilerinden teyit ettirerek doğru ve güvenilir bir platform haline getirmek istiyoruz burayı." dedi.

Köktaş Hollanda polisine 2025 yılında toplam 414 Müslüman karşıtı ayrımcılık vakası bildirildiğini ve bunların 20'sinin doğrudan camilere yönelik olaylarla ilgili olduğunu aktararak, bugün ülke genelinde kılınan cuma namazlarında ayrımcılık konusuna dikkat çekildiğini ifade etti.

Ayrımcılığın sadece tehdit ve şiddet olaylarında değil, iş görüşmelerinde veya günlük yaşamda da örtülü olarak karşılaşıldığını hatırlatan Köktaş, Hollanda'da ayrımcılığın normalleştirilmemesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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