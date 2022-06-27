Hollanda'da çiftçiler traktörler ve saman balyaları ile otobanlarda trafiği engelledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hollanda'da çiftçiler traktörler ve saman balyaları ile otobanlarda trafiği engelledi

AA - Abdullah Aşıran - Güncel
 - Güncelleme:
Hollanda'da çiftçiler traktörler ve saman balyaları ile otobanlarda trafiği engelledi

Hollanda'nın bazı bölgelerinde eylem yapan çiftçiler traktörler ve saman balyaları ile otobanlardaki trafiğe engel oldu.

Hollanda'nın bazı bölgelerinde eylem yapan çiftçiler traktörler ve saman balyaları ile otobanlardaki trafiğe engel oldu.

Kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde, çiftçilerin farklı kentlerde hükümetin tarım ve çevre politikalarını protesto ettikleri belirtildi.

Haberde, çiftçilerin A2, A7, A15, A28, A50 ve A67 otobanları dahil birçok ana yolu bloke ettiği, saman balyaları ile yolları kapatan çiftçilerin bu eyleminin yollarda kilometrelerce kuyruk oluşmasına neden olduğu kaydedildi.

Çiftçilerin bazı belediyeler önünde izinsiz eylem yaptıkları, Epe kentindeki belediye binasının önünde saman balyalarını ateşe verdikleri aktarıldı.

Ülkenin farklı kentlerinden binlerce çiftçi geçen hafta, hükümetin tarım ve çevre politikalarını protesto için Gelderland bölgesindeki Stroe köyünde toplanmıştı.

Çeşitli kurumların birlikte organize ettiği protestoya, ülkenin pek çok kentinden binlerce gösterici, yüzlerce traktör ve tarım araçlarıyla katılmıştı.

Protestolarda, hükümetin iklim politikaları kapsamında azot salınımını azaltmak amacıyla çiftliklere getirdiği kısıtlamalar eleştirilmişti.

Hollanda'da hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde karbon emisyonunu yüzde 70, bazı bölgelerinde ise yüzde 95 azaltma hedefi koymuştu.

AA / Abdullah Aşıran - Güncel

Hollanda Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title