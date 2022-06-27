Hollanda'da çiftçiler traktörler ve saman balyaları ile otobanlarda trafiği engelledi

Hollanda'nın bazı bölgelerinde eylem yapan çiftçiler traktörler ve saman balyaları ile otobanlardaki trafiğe engel oldu.

Kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde, çiftçilerin farklı kentlerde hükümetin tarım ve çevre politikalarını protesto ettikleri belirtildi.

Haberde, çiftçilerin A2, A7, A15, A28, A50 ve A67 otobanları dahil birçok ana yolu bloke ettiği, saman balyaları ile yolları kapatan çiftçilerin bu eyleminin yollarda kilometrelerce kuyruk oluşmasına neden olduğu kaydedildi.

Çiftçilerin bazı belediyeler önünde izinsiz eylem yaptıkları, Epe kentindeki belediye binasının önünde saman balyalarını ateşe verdikleri aktarıldı.

Ülkenin farklı kentlerinden binlerce çiftçi geçen hafta, hükümetin tarım ve çevre politikalarını protesto için Gelderland bölgesindeki Stroe köyünde toplanmıştı.

Çeşitli kurumların birlikte organize ettiği protestoya, ülkenin pek çok kentinden binlerce gösterici, yüzlerce traktör ve tarım araçlarıyla katılmıştı.

Protestolarda, hükümetin iklim politikaları kapsamında azot salınımını azaltmak amacıyla çiftliklere getirdiği kısıtlamalar eleştirilmişti.

Hollanda'da hükümet, yerel mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının ardından ülkenin çoğu bölgesinde karbon emisyonunu yüzde 70, bazı bölgelerinde ise yüzde 95 azaltma hedefi koymuştu.