Avrupa'nın Pilot Fotonik Çip Üretim Tesisi Hollanda'da Faaliyete Geçti

LAHEY, 10 Mart (Xinhua) -- Avrupa pilot fotonik çip üretim tesisi, Hollanda'nın Eindhoven kentinde faaliyete geçti.

Hollanda Ekonomi ve İklim Politikası Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, projeye 86 milyon euro (100 milyon ABD doları) destek sağlandığını duyurdu. Bu tutarın 66 milyon eurosunun (76,8 milyon dolar) Avrupa yarı iletken inovasyon programı Chips Joint Undertaking, 20 milyon eurosunun (23,3 milyon dolar) ise Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından karşılandığı belirtildi.

Bilginin elektronlar yerine ışık kullanılarak iletilmesine dayanan fotonik teknolojisi, ışığın algılanması, üretilmesi, iletilmesi ve işlenmesine odaklanıyor.

Işık yoluyla iletişim, daha fazla verinin aynı anda daha uzun mesafelere aktarılmasını mümkün kılıyor. Böylece cihaz ve makinelerde daha yüksek performans, daha düşük maliyet ve daha yüksek enerji verimliliği sağlanabiliyor. Fotonik çiplerin ayrıca hastalıkların erken teşhisine katkı sağlaması, daha güvenli otonom araçların geliştirilmesi, daha verimli gıda üretimi ve gelişmiş veri altyapılarının kurulmasına yardımcı olması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua