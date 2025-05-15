Hollanda'da 15 Mayıs "Aile Günü" sebebiyle "Ailede İletişim Dili" semineri düzenlendi

Hollanda'da 15 Mayıs
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Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) tarafından Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nin desteğiyle 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü vesilesiyle Ahi Evran Camisi'nde aile içi iletişimin önemini ele alan bir program düzenlendi.

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) tarafından Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nin desteğiyle 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü vesilesiyle Ahi Evran Camisi'nde aile içi iletişimin önemini ele alan bir program düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Pınar Gülün Kayseri, Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi Muhammet Emin Altın, çok sayıda cami görevlisi, cemaat üyeleri ve Hollanda'da yaşayan kadınlar katıldı.

Seminerin açılışında konuşan Elçi Müsteşarı Kayseri, 15 Mayıs'ın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Uluslararası Aile Günü" olarak ilan edildiğini ve 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" olarak belirlendiğini hatırlattı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Aile Dostu Grubu'na üye ülkelerden biri olduğunu anlatan Kayseri, Türkiye'nin ailenin korunmasına ve desteklenmesine yönelik çeşitli politikalar hayata geçirdiğini ifade etti.

Bu programın ve yıl içinde düzenlenen benzer konferansların çok yararlı olduğunu vurgulayan Kayseri, "Özellikle aile içi iletişim, kültürel değerlerin ve nesiller arası bağların korunması" gibi başlıkların önemine dikkati çekti.

Kayseri, "Hem annelerin hem babaların yol gösterici rolüne ihtiyaç var ama bazen onların da desteğe ihtiyacı olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Aile yapısının güçlendirilmesi, modern yaşantının getirdiği zorluklara karşı korunması bağlamında yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik yapılan eğitim faaliyetlerinden ötürü cami derneklerini kutlayan Kayseri, aile programlarının 15 Mayıs dışında da camilerde düzenli olarak yapıldığını görmekten mutlu olduklarını kaydetti.

Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi Altın, her şeyin ailede başladığını belirterek, "Aile ne kadar yaparsa o kadar toplanıyor çocuklar." dedi.

Daha sonra yazar Ayşe Elif Apuhan tarafından "Ailede İletişim Dili" başlıklı bir seminer verildi.

Anne ve babaların rolüne vurgu yapan Apuhan, özellikle anne-baba olmadan önce eşlerin birbirine karşı eş olmaktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesinin hayati olduğunu vurguladı.

Apuhan, akraba ve komşunun da aileyi beslediğini ve aile içinde doğru iletişimi yakalamada etkili olabileceğini ifade ederek, "Ailenin sadece anne-baba-dede-torun ilişkisinin ötesine geçebildiği ve daha geniş görülmesi gerekiyor. Bazen anne-babalar evlatlarıyla kuramadığı iletişimi akrabalar, komşular yapabilir." ifadelerini kullandı.

Apuhan, aile kavramının sadece İslam'da değil diğer dinlerde ve kadim dinler ve medeniyetlerde de çok önemli görüldüğünü sözlerine ekledi.

Program Ahi Evran Camisi din görevlisi Serdar Yavaş'ın Kur'an tilavetiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
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