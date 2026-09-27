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Hollanda Başbakanı Jetten'in D66 kongresi konuşması Gazze protestosuyla kesildi

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Hollanda Başbakanı ve D66 lideri Rob Jetten'in Amsterdam RAI Kongre Merkezi'ndeki parti kongresi konuşması, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını protesto eden göstericilerce kesildi. Güvenlik görevlileri göstericileri salondan çıkarınca Jetten konuşmasını tamamladı.

Hollanda Başbakanı ve Demokratlar 66 (D66) Partisi lideri Rob Jetten'in Amsterdam RAI Kongre Merkezi'nde düzenlenen parti kongresinde yaptığı konuşma, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına dikkati çekmek isteyen göstericiler tarafından kesildi.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, D66'nın yıl dönümü kongresinde Jetten'in konuşmaya başlamasından birkaç dakika sonra salondaki bir grup gösterici ayağa kalkarak sessiz protesto başlattı.

Bunun üzerine konuşmasında Filistinlilere yönelik şiddete de değinen Jetten, hükümetinin Filistinlilere ve BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik yardımları yeniden başlattığını vurguladı.

Jetten, D66'lı Dış Ticaret Bakanı Sjoerd Sjoerdsma'nın Gazze konusundaki çalışmalarına da işaret ederek göstericilerden yerlerine oturmalarını istedi.

Göstericilerin oturmaması üzerine Jetten, salondakilerin tamamını ayağa kalkmaya çağırdı.

Güvenlik görevlileri müdahale etti

Göstericiler daha sonra yüksek sesli alarmlarla konuşmayı engellemeye çalıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestonun devam etmesiyle birlikte konuşmasını kesen Jetten'in güvenlik görevlileri eşliğinde sahneden indiği, bağırarak eylemlerini sürdüren göstericilerin ise güvenlik görevlilerince salondan çıkarıldığı görüldü.

Göstericilerin salondan çıkarılmasının ardından sahneye geri dönen Jetten, konuşmasını tamamladı.

Jetten, konuşmasını sürdürürken yaşanan olayla ilgili "Bu da işin bir parçası, özellikle ifade özgürlüğünün önemli olduğu bir ülkede." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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