Hobi olarak üretmeye başladığı bıçakları yurt dışındaki meraklılarına da satıyor

Malatya'da çiftçi Cengiz Kocaman, evinin yanını yaptığı 15 metrekarelik atölyede hobi olarak yaptığı bıçakları, Almanya ve ABD'deki koleksiyonculara da gönderiyor.

Yeşilyurt ilçesinde çiftçilik yapan 34 yaşındaki Cengiz Kocaman, bıçaklara çocukluğunda ilgi duymaya başladı.

İlk başlarda el yordamıyla çakılar yapan Kocaman, daha sonra birikimiyle evinin yanına bir atölye kurmaya karar verdi.

Evinin yanına inşa ettiği atölyede geleneksel yöntemle döverek bıçak üretmeye başlayan Kocaman, sosyal medya üzerinden tanıtım yaparak, bıçağa ilgi duyanların kendisine ulaşmasını sağlıyor.

Kocaman, gurbetçi vatandaşların desteğiyle ürünleri yurt dışına da gönderiyor.

"Bıçakları yurt içinde ve dışında satıyorum"

Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada çakı ve bıçak merakının kendisini üretime yönelttiğini söyledi.

Önceleri hoşuna giden çakıları satın aldığını ve bazılarını da arkadaşlarına hediye ettiğini anlatan Kocaman, "Sonrasında bıçak yapmaya karar verdim ve başardım, şu an bıçak yapıyorum. Evimin yan tarafında 2013 yılına inşa ettiğim yaklaşık 15 metrekarelik atölyede bıçak imal ettim. Atölyeden önce makinelerim yoktu, el yordamıyla yapıyordum." diye konuştu.

El yapımı bıçak üretiminin zor olduğunu anlatan Kocaman, şöyle devam etti:

"Bu işi yaparken fedakarlık yapmak zorundasınız. Dinlenmem gereken vakitlerde ben burada çalışıyordum. Bir taraftan işte çalıştım diğer taraftan da atölyeyi bugünkü haline getirerek çalışmaya devam ettim. Zor oldu ama fedakarlıkla oldu çok şükür. Ürettiğim bıçakları yurt içinde ve dışında satıyorum. Yurt içinde asker ve polis özel harekat kardeşlerimiz için kasatura yapıyorum. Yurt dışında da meraklıları ulaşıyor. Almanya ve Amerika'ya imal ettiğim ürünler gitti, oradaki koleksiyoncu arkadaşlar buradaki tanıdıkları vesilesiyle bana ulaştılar. Yurt içinde de koleksiyonculuğunu yapan arkadaşlar istiyor, onlara gönderiyorum. Hediyelik amaçlı talep edenler oluyor."

Kocaman, talebin özellikle dövme bıçaklara olduğunu anlatarak, "Bıçakları dövme ve talaş yöntemiyle yapıyorum. Özellikle Amerika'dan isteyenler dövme bıçak istiyor. Geleneksel yöntemle döverek bıçağı imal ediyorum. Yaptığım bıçak çiviyi kesiyor ve ağzı bozulmuyor, bıçağın santimetresinde yaklaşık 200 çekiç darbesi var." dedi.

Kocaman, geleneksel yöntemle yaptığı bıçakları kamyon makası ve demir kesen testereler gibi kullanım ömrü dolmuş atıl malzemelerden imal ettiğini söyledi.