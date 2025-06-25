HMS Prince of Wales, 1971'den Bu Yana İlk Kez Hint-Pasifik Tatbikatında

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İngiltere Kraliyet Donanması'na ait HMS Prince of Wales uçak gemisi, 1971'den bu yana ilk kez Hint-Pasifik ülkeleriyle düzenlenecek tatbikatta yer alacak. Singapur'a demirleyen gemi, görev süresi boyunca Avustralya, Japonya ve Kore gibi ülkelere ziyaret gerçekleştirecek.

İngiltere Kraliyet Donanmasına ait HMS Prince of Wales uçak gemisi, 1971'den bu yana ilk kez Hint-Pasifik'teki ülkelerle düzenlenecek tatbikatta yer alacak.

BBC'nin haberine göre, İngiltere'nin uçak gemisi, Hint-Pasifik konuşlanması kapsamında Singapur'a demirledi.

Gemi görev süresi boyunca Avustralya, Japonya ve Kore gibi ülkelere ziyaretlerde bulunarak çok uluslu askeri tatbikatlara katılacak.

HMS Prince of Wales, dönüş yolunda eylülde Avustralya, Malezya, Yeni Zelanda, Singapur ve İngiltere arasında 1971'de imzalanan "Beş Güç Savunma Düzenlemeleri" kapsamında düzenlenen yıllık savaş tatbikatına katılacak.

İngiliz donanmasına ait uçak gemisi, 1971'den bu yana ilk kez bu tatbikatlarda boy gösterecek.

HMS Prince of Wales'in ziyareti, iki Çin uçak gemisinin bölgede eş zamanlı tatbikatlar düzenlemesinden haftalar sonra gerçekleşiyor.

Çin Savunma Bakanlığı, uçak gemilerinin, harp filolarıyla Batı Pasifik ve çevresindeki sularda tatbikat yaptığını duyurmuştu.

Japonya hükümeti de Çin'e ait iki geminin bu ay Japonya yakınlarında görüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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