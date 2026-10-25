HLHS tanılı yenidoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi

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ŞIRNAK'ta Hipoplastik Sol Kalp Sendromu (HLHS) tanısı konulan ve cerrahi müdahale ihtiyacı bulunan yenidoğan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi gören D.Y. isimli yenidoğan bebeğe, Hipoplastik Sol Kalp Sendromu tanısı konuldu. Cerrahi müdahale ihtiyacı bulunan bebeğin, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'ne nakledilen bebeğin, tetkik ve tedavisinin burada sürdürüleceği bildirildi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı