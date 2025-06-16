Hizmet-İş Sendikası'ndan Bulanık Belediyesi'ne Tepki

Hizmet-İş Sendikası'ndan Bulanık Belediyesi'ne Tepki
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Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Bulanık Belediyesi'nin işten çıkarmalarına karşı hukuki mücadele başlattıklarını açıkladı. Kalır, çalışanların haklarının gasbedildiğini ve sendikal özgürlüklerinin ihlal edildiğini vurguladı.

Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Bulanık Belediyesi'nde bazı çalışanların görevlerine son verilmesine tepki gösterdi.

Kalır, sendika binasında yaptığı açıklamada, yerel seçimin ardından göreve başlayan belediye yönetiminin, çalışanların toplu iş sözleşmesiyle kazanılmış haklarını yok saydığını belirtti.

Çalışanların sendikal özgürlüklerinin de göz ardı edildiğini ileri süren Kalır, şunları kaydetti:

"Önce 19 üyemiz sosyal medya üzerinden yapılan duyurularla işten çıkarıldı. Ardından Kurban Bayramı gibi mübarek dönemde 3 üyemizin daha işine son verildi. Toplamda 22 üyemiz haksız ve keyfi biçimde işten atıldı. Üyelerimiz üzerinde sendika değiştirmeleri konusunda baskı sarmalı oluşturulmuştur. Bu, işçilerin iradesine açık bir müdahaledir. Sendika olarak tüm baskılara karşı hukuki mücadeleyi başlattık. İşten çıkarılan üyelerimizin iadesi ve gasp edilen haklarımızın geri alınması için yargı yoluna gittik. Belgelerimiz hazır, davalarımız açılıyor. Sürecin takipçisi olacağız."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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