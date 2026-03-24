Hizbullah, Lübnan'ın İranlı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan etmesini kınadı

Hizbullah, Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nın İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'yi 'istenmeyen kişi' ilan etmesini kınadı. Açıklamada kararın hukuki bir dayanağı olmadığı ve Lübnan'ın ulusal çıkarlarına zarar verdiği belirtildi.

Hizbullah, Lübnan Dışişleri Bakanlığının İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'yi "istenmeyen kişi" ilan ederek 29 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istemesini kınadı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Şeybani'nin akreditasyonlarının iptal edilmesi ve "istenmeyen kişi" ilan edilmesine ilişkin kararın "herhangi bir hukuki gerekçeden yoksun olduğu ve kınandığı" ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kararın "Lübnan'ın ulusal çıkarlarına ve egemenliğine hizmet etmediği, bilakis dış baskılara boyun eğme anlamı taşıdığı" belirtildi.

Büyükelçinin Lübnan'ın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki gerekçelerin "mesnetsiz" olduğu ve kararın "siyasi bir tasarruf" olduğu öne sürüldü.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'nin söz konusu adımının "ülkenin çıkarlarına hizmet etmediği" ve bu nedenle kararın geri alınması çağrısında bulunuldu.

Hizbullah, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam'dan karara müdahale etmelerini talep etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçi Şeybani'yi "istenmeyen kişi" ilan ederek 29 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istemişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
