Hizbullah lideri Kasım, Lübnan'ın İsrail ile ateşkes toplantısına sivil temsilci göndermesini eleştirdi

Güncelleme:
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan Cumhurbaşkanlığının Ateşkesi Denetleme Komitesi toplantısına sivil temsilci göndermesini eleştirerek, bunun bir hata ve İsrail'e taviz olduğunu belirtti. Kasım, Lübnan hükümetinin İsrail'in saldırılarına karşı yeterince önlem almadığını vurguladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan Cumhurbaşkanlığının, Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin toplantısına sivil temsilci göndermesine tepki göstererek, bunun "bir hata ve İsrail lehine taviz" olduğunu ifade etti.

Hizbullah lideri Kasım, Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlenen etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı.

Kasım, Lübnan Cumhurbaşkanlığının 3 Aralık'ta Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin toplantısına katılan Lübnanlı heyetin başına Büyükelçi Simon Kerem'i atamasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığının bu adımla İsrail'e taviz verdiğini söyleyen Kasım, "Bu taviz ne işgali ne de saldırıları durdurdu. Sivil temsilci görüşmelere katıldı ancak İsrail'in baskısı ve saldırıları devam etti." dedi.

Lübnan ile İsrail arasında Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

Kasım, şu ifadelerle hükümeti eleştirdi:

"İsrail ve ABD sizi ateş altında tutmak istiyor. Bu yüzden atacağınız her adım, İsrail'in taleplerinin bir parçası olacak ve Lübnan'ın hiçbir talebi olmayacak. Bunu mu istiyorsunuz? Biz bu adımı, 5 Ağustos kararına eklenen yeni bir hata olarak değerlendiriyoruz."

Silahların toplanması kararına karşı olduklarını bir kez daha yineleyen Kasım, bu konuda geri adım atmayacaklarını söyledi.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Lübnan'ın yayılmacı bir İsrail saldırısıyla karşı karşıya olduğunu belirten Kasım, Lübnan'da herkesin ateşkese uyduğunu ancak İsrail tarafının buna uymadığını ifade etti.

Hükümetin geçen 1 yılda ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarına engel olamadığını söyleyen Kasım, "İsrail saldırılarını, Hizbullah'ın silahlarını hedef almak için değil, kademeli işgalini tesis etmek için yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Kasım, "Lübnan devletliye işbirliği yapıyoruz. Devlet, saldırıları sona erdirip anlaşmayı uygulamak için diplomasi yolunu seçti, bu yönde devam etmesini destekliyoruz." dedi.

Ateşkesi Denetleme Komitesi toplantısı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Lübnan ziyaretini tamamlamasının ardından İsrail ve Lübnan, 3 Aralık'ta ateşkes görüşmelerine karşılıklı sivil temsilci gönderme kararı almıştı.

Ateşkesi Denetleme Komitesi aynı gün Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde toplanmıştı.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un da hazır bulunduğu toplantıya, Lübnan'ın eski Washington Büyükelçisi Simon Kerem ile İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Uri Raznik'in "sivil temsilciler" olarak katıldığı açıklanmıştı.

İsrail ve Lübnan, Nakura'daki toplantının "olumlu" geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
500
