Hizbullah: İsrail'e hareket özgürlüğü tanıyacak bir ateşkes, saldırıların devamı anlamına gelir

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan'da İsrail'e hareket serbestisi tanıyan bir ateşkesin "saldırıların devamı" anlamına geleceğini ve bunun "kabul edilemez olduğunu" belirtti.

Hizbullah lideri Kasım, yaptığı televizyon konuşmasında, Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin başkenti Washington'da yapılması planlanan doğrudan müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kasım, Beyrut'un Tel Aviv ile müzakerelerini eleştirerek, "Düşmanla doğrudan müzakere, tavizlerden başka ne kazandırdı?" diye sordu.

"İsrail, Lübnan'da kalmayacak." ifadeleriyle İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini vurgulayan Kasım, "Ateşkesin herhangi bir şekilde ihlal edilmesine karşı koyacağız." dedi.

Kasım, "İsrail'e hareket özgürlüğü tanıyan bir ateşkes, saldırıların devamı anlamına gelir ve bunu kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan heyetinin katıldığı doğrudan müzakerelerin Lübnan'ı "boyun eğmeye ve teslimiyete zorlamayı hedeflediği" ve "ülke egemenliğini ihlal ettiği" savunuldu.

Açıklamada, İsrail ile müzakerelerden "hiçbir fayda beklenmeyeceği" ifadeleri kullanılırken, söz konusu girişimin "kusurlu ve şüpheli" olduğu kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Yedioth Ahronot gazetesinin 18 Haziran'daki haberine göre, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın resmen yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu Tel Aviv yönetiminden saldırı ve işgalin sürdürülmesi için "Lübnan'da hareket özgürlüğüne" ilişkin talimat vermesini istedi.

Haberde, İsrail ordusunun hükümetten Lübnan'a yönelik saldırıların devam ettirilmesi, işgal edilen bölgelerinden çıkılmaması ve Lübnan'ın güneyinin Hizbullah'tan arındırılması talimatı vermesini istediği kaydedildi.