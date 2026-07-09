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Hizbullah Lideri: Lübnan-İsrail Anlaşmasını Reddediyoruz, Sahada Kalmaya Devam Edeceğiz

Hizbullah Lideri: Lübnan-İsrail Anlaşmasını Reddediyoruz, Sahada Kalmaya Devam Edeceğiz
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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasını reddederek, İsrail'e karşı sahada kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

BEYRUT, 9 Temmuz (Xinhua) -- Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmayı reddederek, İsrail'e karşı koymak için "sahada" kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Kasım çarşamba günü Hizbullah'a ait El-Menar TV kanalında yayımlanan konuşmasında, direniş olarak adlandırdığı hareketi ortadan kaldırmaya yönelik çabaları boşa çıkardıklarını ve kurtuluş gerçekleşene kadar İsrail'in istikrara kavuşamayacağını belirtti.

Çerçeve anlaşmasını gayrimeşru ve anayasaya aykırı olarak nitelendiren Kasım, müzakerelerin Lübnan'ın anayasal ve hukuki ilkelerini ihlal ettiğini söyledi.

Anlaşmanın "kabul edilmeyeceğini" vurgulayan Kasım, Lübnan yetkililerinin anlaşmanın hiçbir hükmünü uygulayamayacağını da sözlerine ekledi.

Lübnan ve İsrail, sınır boyunca süren çatışmaları sona erdirmek amacıyla 26 Haziran'da Washington'da ABD'nin arabuluculuğunda bir çerçeve anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Xinhua
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