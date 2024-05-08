Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı

Hizbullah Hareketi'nin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ziyaret ettiği askeri üssü İran yapımı füzelerle hedef aldığı belirtildi.

GALLANT'IN ZİYARET ETTİĞİ ÜS FÜZELERLE VURULDU

Hizbullah'tan yapılan açıklamaya göre İsrail'e ait Branit Üssü'nde yer alan 91. Tugay, Burkan füzesi ile vuruldu. Times of Israel'in haberine göre de Gallant İsrail'in kuzeyinde yer alan 91. Tugayı ziyaret ederek İsrailli sivillerin evlerine dönmesi hakkında açıklama yaptı.

Gallant, Lübnan'ı işaret ederek askerlere kendilerini yeni bir göreve hazırlamalarını ve yaz mevsiminin çok hareketli geçebileceğini söyledi.

Lübnan medyası ise Hizbullah'ın, Gallant 91. Tugay'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra "Burkan" füzesiyle üssü hedef aldığını kaydetti. Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise bilgi paylaşılmadı.