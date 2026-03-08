Hizbullah, Tel Aviv yakınlarında 2 askeri hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu

Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında İsrail ordusuna ait 2 askeri hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarına misilleme olarak, Tel Aviv yakınlarında bulunan İsrail askeri istihbaratına bağlı bir karargahın insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Hizbullah tarafından Tel Aviv'in güneydoğusunda bulunan İsrail İç Cephe Komutanlığı karargahının da roketlerle hedef alındığı belirtildi.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada da dün İsrail hedeflerine toplam 28 saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.