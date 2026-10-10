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Hizan Kaymakamı Öztürk, köylerde inceleme yapıp okulları ziyaret etti

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Hizan Kaymakamı Öztürk, köylerde inceleme yapıp okulları ziyaret etti
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Bitlis'in Hizan ilçesi Kaymakamı Mete Öztürk, köy ziyaretleri kapsamında Gayda, Koçyiğit ve Çalışkanlar köylerinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi, incelemelerde bulundu. Öztürk, okul ziyaretlerinde öğrencilerle görüştü.

BİTLİS (AA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gayda, Koçyiğit ve Çalışkanlar köylerini ziyaret eden Öztürk, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi, köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Öztürk, ziyaretleri kapsamında 75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulu ile Koçyiğit İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle görüştü.

Öztürk'e, İlçe Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz ve muhtarlar eşlik etti.

Kaynak: AA
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