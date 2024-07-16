Üye Girişi
Haberler

Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, Kaymakamı Nurhalil Özçelik, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptık.

Konuşmanın ardından ilahiler seslendirildi ve darbe girişimine ilişkin videolar izletildi.

Şehitler için duaların edildiği programa, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, Cumhuriyet Savcısı Merve Karatekeli, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Abdulkerim Aydoğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Osman Öztürk, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Bitlis Hizan Güncel Haberler

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

 Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: 'Gerekirse TRT binasını yıkın' diye talimat verdim

Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: "Gerekirse TRT binasını yıkın" diye talimat verdim
title