Hisarcık'ta Sünnet Düğününde Yangın: Ormana Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sünnet düğünü sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, bağ evinin çatısının tamamen yanmasına sebep oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, sünnet düğünü düzenlenen bağ evinde çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Hisarcık ilçesi Kepez mevkisinde bulunan Hakan Karadana'ya ait bağ evinde akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına Hisarcık Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ve Orman İşletme şefliğinden 1 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin erken müdahalesi sonucu yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Bağ evinin çatısı tamamen yanarken, yangının bağ evi sahibi Hakan Karadana'nın çocuğunun sünnet düğünü esnasında çıktığı öğrenildi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

