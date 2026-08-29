Kütahya'da Otomobil Ağaca Çarptı: Anne ve Oğlu Yaralandı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Ergün B. yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu ağaca çarpmasıyla meydana gelen kazada sürücü ile annesi Sevim B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak Hisarcık Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ve oğlu yaralandı.
Ergün B. idaresindeki 45 AF 502 plakalı otomobil, Kutluhallar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları otomobilden ekiplerce yaralı halde çıkarılan sürücü Ergün B. ile annesi Sevim B, sağlık ekiplerince Hisarcık Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.