Hisar-O Atışı Başarıyla Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaray'daki Hisar Test Atış Alanı'nda Hava Savunma Komutanlığı tarafından 'Hisar-O' atışının başarıyla icra edildiğini duyurdu. Atışa ilişkin görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaray atış alanında Hava Savunma Komutanlığı tarafından "Hisar-O" atışının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hisar-O" atışına ilişkin görüntülere yer verildi.

Açıklamada, "Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanı'nda, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.

