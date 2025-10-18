Hisar-O Atışı Başarıyla Gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Aksaray'daki Hisar Test Atış Alanı'nda Hava Savunma Komutanlığı tarafından 'Hisar-O' atışının başarıyla icra edildiğini duyurdu. Atışa ilişkin görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel