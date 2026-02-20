Haberler

Hırvatistan'da, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Zagreb Büyükelçiliğince Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte 1000 Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıldı. Etkinliğe Büyükelçi Nurdan Erpulat Altuntaş ve Din Hizmetleri Müşaviri Ahmet Hamdi Şuşoğlu katıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği tarafından 1000 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Zagreb Camisi'ndeki cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim dağıtımına, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş ile Zagreb Din Hizmetleri Müşaviri Ahmet Hamdi Şuşoğlu katıldı.

Şuşoğlu yaptığı açıklamada, DİB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın, "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlara Kur'an-ı Kerim ulaştırdıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim alanların mutlu olduğunu dile getiren Şuşoğlu, kampanya kapsamında dağıtımlara devam edeceklerini aktardı.???????

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
