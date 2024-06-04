Üye Girişi
Haberler

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Brezilya'da

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Brezilya'ya resmi ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi. Lula da Silva, Avrupa Parlamentosu seçim sürecinde demokratlar arasında birlik çağrısında bulundu ve aşırı sağın yol açtığı tehlikeye dikkat çekti. Milanovic ise BM'de yapılacak muhtemel reformları destekleyeceklerini ve iklim değişikliğiyle mücadelede Brezilya'nın tezini haklı bulduklarını belirtti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Brezilya'ya resmi ziyareti kapsamında, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Milanovic, başkent Brazilya'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Itamaraty'da, Lula da Silva tarafından askeri törenle karşılandı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Lula da Silva, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sürecinde demokratlar arasında birlik çağrısında bulundu.

Lula da Silva, Latin Amerika ve Avrupa Birliği'nde (AB) aşırı sağın yol açtığı tehlikeye dikkati çekerek, "Politik aşırılıklardan dolayı bölgelerimiz tehdit altında. AB'de siyasi yenilenme süreci yaklaşıyor. Demokrasinin canlılığı bu dönemde oldukça önemli, totalitarizmi yenmek için tüm demokratların birliğine ihtiyaç var. " ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, ikilmi değişikliğiyle mücadelede ve çok taraflılığın savunulması konularında Brezilya ile AB arasında, bazı örtüşmelerin olduğunu belirtti.

Brezilya'ya 32 yıl sonra Cumhurbaşkanı seviyesinde ziyaret gerçekleştiren Milanovic de misafirperverlikleri dolayısıyla Lula da Silva'ya teşekkür etti.

Milanovic, Birleşmiş Milletlerde (BM) gelişmekle olan ülkelerin daha fazla temsil edilmesi gerektiğini dile getirerek, BM'de yapılacak muhtemel reformları destekleyeceklerini söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadelede Brezilya'nın tezini haklı bulduklarını kaydeden Milanovic, "Küresel ısınma tüm dünyayı etkileyen global bir sorundur ve bu konuda birlikte çalışmalıyız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Lula Da Silva Hırvatistan Brezilya Lula Çevre Dış Politika Dünya Güncel Haberler

Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

 Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

 Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Bakmadan Geçme

Di Marzio kimdir? Di Marzio kaç yaşında, nereli, mesleği ne? LOL çöktü mü? 4 Haziran Salı LOL sorun mu var? #129300 Icardi gidiyor mu? Icardi ayrılacak mı? #129300 Emekliye bayram ikramiyesi artacak mı? 3 bin TL emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı? #129300 4 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 4 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 4 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 4 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 4 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 4 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 4 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 4 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title