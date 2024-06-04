Hırvatistan Cumhurbaşkanı Brezilya'da

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Brezilya'ya resmi ziyareti kapsamında, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Milanovic, başkent Brazilya'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Itamaraty'da, Lula da Silva tarafından askeri törenle karşılandı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Lula da Silva, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sürecinde demokratlar arasında birlik çağrısında bulundu.

Lula da Silva, Latin Amerika ve Avrupa Birliği'nde (AB) aşırı sağın yol açtığı tehlikeye dikkati çekerek, "Politik aşırılıklardan dolayı bölgelerimiz tehdit altında. AB'de siyasi yenilenme süreci yaklaşıyor. Demokrasinin canlılığı bu dönemde oldukça önemli, totalitarizmi yenmek için tüm demokratların birliğine ihtiyaç var. " ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, ikilmi değişikliğiyle mücadelede ve çok taraflılığın savunulması konularında Brezilya ile AB arasında, bazı örtüşmelerin olduğunu belirtti.

Brezilya'ya 32 yıl sonra Cumhurbaşkanı seviyesinde ziyaret gerçekleştiren Milanovic de misafirperverlikleri dolayısıyla Lula da Silva'ya teşekkür etti.

Milanovic, Birleşmiş Milletlerde (BM) gelişmekle olan ülkelerin daha fazla temsil edilmesi gerektiğini dile getirerek, BM'de yapılacak muhtemel reformları destekleyeceklerini söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadelede Brezilya'nın tezini haklı bulduklarını kaydeden Milanovic, "Küresel ısınma tüm dünyayı etkileyen global bir sorundur ve bu konuda birlikte çalışmalıyız." dedi.