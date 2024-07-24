Polisi gören hırsız 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı

Manisa'da meydana gelen ilginç olayda bir hırsızlık şüphelisi 1'nci kattaki daireye girdikten sonra polisin geldiğini görünce adeta örümcek adama dönüştü. 5 kat daha tırmanarak kaçmayı başaran hırsız her yerde aranıyor.

Turgutlu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki apartmanın 1'inci katına, saat 01.30 sıralarında hırsız girdiği bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti.

5 KAT TIRMANARAK ÇATIDAN KAÇTI

Polis, eve girebilmek için itfaiyeden yardım istedi. Polislerin merdiven aracıyla eve girmeye çalıştığını fark eden şüpheli, yakalanmamak için önce pencereden bitişikteki apartmanın balkonuna geçti, ardından da balkon korkuluklarına tırmanarak 5 kat çıkıp çatıya ulaştı.

Buradan diğer binaların çatılarına geçen hırsız, gecenin karanlığında kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.