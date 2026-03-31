İzmir'deki hırsızlık girişiminde 2 şüpheli adli kontrolle serbest

İZMİR'in Buca ilçesinde hırsız amacıyla tırmandığı klimanın üzerinde bina sakini tarafından fark edilince kaçan şüpheli ile kendisini park halindeki araçta bekleyen arkadaşı polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 29 Mart Pazar günü saat 21.00 sıralarında Dicle Mahallesi 363 Sokak'ta meydana geldi. Hırsızlık amacıyla 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinin penceresinde bulunan demir korkuluklara basan O.Ç. (33), birinci kattaki klimanın üzerine tırmandı. Bu sırada binada oturan Onur D., güvenlik kamerasından durumu fark edip, eline aldığı fenerle bahçeye koştu. Onur D., şüpheliye bağırarak aşağıya inmesini istedi. Ancak, şüpheli park halinde duran aracın üzerine atladı. Daha sonra otomobilde kendisini bekleyen arkadaşı F.K. (37) ile bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Onur D'nin, polis merkezine gidip, şikayetçi olduğu olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, klimanın üzerine çıkıp otomobilin üzerine atlayarak kaçan O.Ç. ve kendisini dışarıda aracın içerisinde bekleyen F.K., polis ekiplerince tespit edilmelerinin ardından yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

