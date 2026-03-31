İzmir'deki hırsızlık girişiminde 2 şüpheli adli kontrolle serbest

İzmir'in Buca ilçesinde bir binaya hırsızlık amacıyla tırmanan şüpheli, bina sakini tarafından fark edilince kaçtı. Polis, iki şüpheliyi yakaladı ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde hırsız amacıyla tırmandığı klimanın üzerinde bina sakini tarafından fark edilince kaçan şüpheli ile kendisini park halindeki araçta bekleyen arkadaşı polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 29 Mart Pazar günü saat 21.00 sıralarında Dicle Mahallesi 363 Sokak'ta meydana geldi. Hırsızlık amacıyla 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinin penceresinde bulunan demir korkuluklara basan O.Ç. (33), birinci kattaki klimanın üzerine tırmandı. Bu sırada binada oturan Onur D., güvenlik kamerasından durumu fark edip, eline aldığı fenerle bahçeye koştu. Onur D., şüpheliye bağırarak aşağıya inmesini istedi. Ancak, şüpheli park halinde duran aracın üzerine atladı. Daha sonra otomobilde kendisini bekleyen arkadaşı F.K. (37) ile bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Onur D'nin, polis merkezine gidip, şikayetçi olduğu olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, klimanın üzerine çıkıp otomobilin üzerine atlayarak kaçan O.Ç. ve kendisini dışarıda aracın içerisinde bekleyen F.K., polis ekiplerince tespit edilmelerinin ardından yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Canlı anlatım: Dev maçta gol perdesi açıldı, Dünya Kupası'na koşuyoruz

Canlı anlatım: Dev maçta gol perdesi açıldı, Dünya Kupası'na koşuyoruz
Brent petrol, 105 doların altına geriledi

İran'ın sürpriz çıkışı, piyasaları alt üst etti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti

Şehrin göbeğinde kan donduran infaz
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Arakçi: Kara harekatına hazırız

İran'dan şimdi de bambaşka bir açıklama: Hazırız
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var

Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi