Haberler

Hırka-ı Şerif Vakfı Kültür Merkezi'nin düzenlediği "Geleneksel Yıl Sonu" sergisi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hırka-ı Şerif Vakfı Kültür Merkezi’nin düzenlediği Geleneksel Yıl Sonu Sergisi, Fatih’teki Hoca Üveys Camisi’nde açıldı. 21 yıldır faaliyet gösteren merkezin kursiyerlerinin hat, ebru, seramik, çini, suluboya, resim, kaligrafi ve minyatür dallarındaki 130 eseri, 20 Haziran’a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Hırka-ı Şerif Vakfı Kültür Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Geleneksel Yıl Sonu" sergisi, Fatih'te bulunan Hoca Üveys Camisi'nde gerçekleştirildi.

Sergide, Türk-İslam medeniyetinin izlerini geçmişten geleceğe aktarma yolunda 21 yıldır çalışmalarını sürdüren Hırka-i Şerif Vakfı Kültür Merkezi kursiyerlerinin klasik Türk-İslam ve modern sanat dallarında yıl boyunca hazırladıkları eserler sanatseverlerle buluşturuldu.

Hırka-ı Şerif Vakfı Genel Müdürü ve aynı zamanda sergi küratörü Sümeyra Güldal, AA muhabirine, Hoca Üveys Camii Külliyesi'ndeki kurs faaliyetlerinin 2005 yılında kültür merkezinin açılmasıyla başladığını belirtti.

Vakfın sanatseverlere yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Güldal, kursiyerlerin motivasyonunu artırmak amacıyla yıl boyunca ürettikleri eserlerden oluşan yıl sonu sergileri düzenlediklerini söyledi.

Güldal, sergilerin kursiyerlerin sanatlarını daha büyük bir heyecanla sürdürmelerine katkı sağladığını dile getirerek, "İlk yıllarda amatör çalışmalarla başlayan bu yolculuk, 21 yılın ardından daha profesyonel bir seviyeye ulaştı. Hobilerine ciddi emek veren kursiyerlerin çalışmalarını sanatseverlerle buluşturuyoruz." dedi.

Sergide bu yıl hat, ebru, seramik, çini, suluboya, resim, kaligrafi ve minyatür gibi farklı sanat dallarından 130 eserin yer aldığını aktaran Güldal, Hırka-ı Şerif Vakfının temel amacının değer üretmek ve var olan değerlere de sahip çıkmak olduğunu ifade etti.

Sümeyra Güldal, çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini anlatarak, 2005'ten bu yana çocuklara yönelik sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüklerini belirtti.

Vakfın sanat çalışmalarının yanı sıra yayıncılık faaliyetleri yürüttüğünden de bahseden Güldal, tarihi eser koleksiyonuna ve kutsal emanetlerden oluşan bir müzeye de sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Sergi, 20 Haziran'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor

Savaş resmen sona eriyor! Trump imzaların atılacağı tarihi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
ABD basını: Anlaşma Türkiye, Pakistan, Katar Ve Mısır’ın arabuluculuğunun sonucu

ABD ve İran arasındaki kördüğümü 4 ülke çözmüş
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
Akrabaların uzun namlulu silahlarla kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç olay! Akrabalar uzun namlulu silahlarla birbirini taradı
Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor

Benzin istasyonlarında fiyat tabelası bir kez daha değişiyor
Yer: Konya! Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha