Hindu Işık Festivali Diwali Pakistan ve Bangladeş'te Kutlandı
İSLAMABAD/DAKKA, 22 Ekim (Xinhua) -- Hindu ışık festivali olarak bilinen Diwali, Pakistan ve Bangladeş'te kutlandı. Festivalde ışığın karanlığa, iyiliğin kötülüğe ve bilginin cehalete karşı zaferini kutlamak amacıyla kandil ve fenerler yakılıp havai fişekler atıldı.
Diwali, evlere çeki düzen vermek, yeni kıyafetler satın almak ve parti, ziyafet ve hediye alışverişi yapmak için bir fırsat olarak görülüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel