Hindistan ve Japonya yıllık ortak askeri tatbikatı, Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yapılıyor

Hindistan ile Japonya'nın ortak düzenlediği 'Dharma Guardian' tatbikatı, Uttarakhand eyaletindeki Chaubattia bölgesinde başladı. Tatbikat, her iki ülkeden 120'şer askerin katılımıyla gerçekleşiyor ve askeri işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Hindistan Ordusu ile Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin ortak tatbikatı "Dharma Guardian"ın, Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Chaubattia bölgesinde başladığı bildirildi.

Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) yapılan açıklamada, iki ülke arasında yıllık ortak askeri tatbikat olan "Dharma Guardian"ın 7'ncisinin başladığı aktarıldı.

Açıklamada, 9 Mart'a kadar sürecek tatbikata, her iki ülkeden 120'şer askerin katıldığı ifade edildi.

Hindistan ve Japonya arasında dönüşümlü düzenlenen tatbikatın, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin önemli unsurlarından biri olduğu belirtilen açıklamada, tatbikatla yarı kentsel ortamda müşterek harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve askeri işbirliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, birliklerin fiziki dayanıklılığı artırmaya, müşterek planlama süreçlerini geliştirmeye ve taktik eğitimleri uyumlaştırmaya odaklanacağı, tatbikatta modern teknolojilerin kullanımına ve birlikte çalışabilirliğin artırılmasına da ağırlık verileceği belirtildi.

