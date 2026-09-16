Hindistan, Umman Denizi'nde savaş gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a protesto iletti

Hindistan, donanmasına ait geminin dün Pakistan savaş gemisiyle Umman Denizi'nde çarpışmasının ardından Pakistan'ın Yeni Delhi maslahatgüzarını protesto iletmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkeye ait savaş gemilerinin dün Umman Denizi'nde çarpıştığı belirtildi.

Pakistan donanma birliklerinin "kabul edilemez ve profesyonellikten uzak tutumunun" Hindistan gemisiyle çarpışmaya yol açtığı değerlendirmesi yer alan açıklamada, Pakistan'ın Yeni Delhi maslahatgüzarının Hindistan Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı ve kendisine protesto iletildiği bildirildi.

Açıklamada, uluslararası sularda meydana gelen çarpışmanın büyük hasara neden olmadığı aktarılarak, maslahatgüzara, taraflar arasında benzer olayın tekrar etmemesi amacıyla bütün askeri birimlerin gerekli özeni göstermesi ve taraflar arasındaki ilgili anlaşmaların hükümlerine riayet etmesi gerektiğini Pakistanlı yetkililere iletmesi tavsiye edildi.

Kaynak: AA