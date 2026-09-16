Haberler

Hindistan, Umman Denizi'nde savaş gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a protesto iletti

Güncelleme:
+40 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan, donanmasına ait geminin dün Pakistan savaş gemisiyle Umman Denizi'nde çarpışmasının ardından Pakistan'ın Yeni Delhi maslahatgüzarını protesto iletmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Hindistan, donanmasına ait geminin dün Pakistan savaş gemisiyle Umman Denizi'nde çarpışmasının ardından Pakistan'ın Yeni Delhi maslahatgüzarını protesto iletmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkeye ait savaş gemilerinin dün Umman Denizi'nde çarpıştığı belirtildi.

Pakistan donanma birliklerinin "kabul edilemez ve profesyonellikten uzak tutumunun" Hindistan gemisiyle çarpışmaya yol açtığı değerlendirmesi yer alan açıklamada, Pakistan'ın Yeni Delhi maslahatgüzarının Hindistan Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı ve kendisine protesto iletildiği bildirildi.

Açıklamada, uluslararası sularda meydana gelen çarpışmanın büyük hasara neden olmadığı aktarılarak, maslahatgüzara, taraflar arasında benzer olayın tekrar etmemesi amacıyla bütün askeri birimlerin gerekli özeni göstermesi ve taraflar arasındaki ilgili anlaşmaların hükümlerine riayet etmesi gerektiğini Pakistanlı yetkililere iletmesi tavsiye edildi.

Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'nda kilolarca kokain ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

Zam üstüne zam! Fiyat bu gece 3 haneyi görecek
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren çıkış: Eşel mobil 2027'de olmayacak

Araç sahiplerini endişelendiren sözler: 2027'de olmayacak
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü

Altında rüzgar tersine döndü
MİT'ten 'Aydo Yazılım' şirketine operasyon! Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında

MİT'ten "Aydo Yazılım"a siber casusluk operasyonu! Gözaltılar var
Esenyurt’ta otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil iki yayaya çarptı! Biri kurtarılamadı
Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çığlıkları duyan aile sokağa indi

Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çığlıkları duyan aile sokağa indi
“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı