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Hindistan'dan Agni-4 Füze Testi

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Hindistan, nükleer başlık taşıyabilen ve yaklaşık 4 bin kilometre menzile sahip orta menzilli Agni-4 balistik füzesini Odisha'daki test sahasından başarıyla denediğini duyurdu. Denemede tüm operasyonel ve teknik parametreler doğrulandı.

Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip orta menzilli Agni-4 balistik füzesinin başarılı şekilde test edildiğini açıkladı.

Hindistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, denemenin ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan Chandipur Entegre Test Sahası'ndan gerçekleştirildiği paylaşıldı.

Açıklamada, fırlatmanın tüm operasyonel ve teknik parametreleri başarıyla doğruladığı kaydedildi.

Karadan karaya atılan ve nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Agni-4 balistik füzesinin yaklaşık 4 bin kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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