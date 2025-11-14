Hindistan'ın Pyongyang Büyükelçisi Longkumer Görevine Başladı

Hindistan'ın Pyongyang Büyükelçisi Aliawati Longkumer görevine resmen başladı.

Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, dün Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Daimi Komite Başkanı Choe Ryong-hae'ye güven mektubunu sunan Longkumer, görevine resmen başladı.

Bu gelişmeyle, Kovid-19 salgınından bu yana ilk kez Hindistan Büyükelçisi Pyongyang'a dönmüş oldu.

Hindistan, salgın koşullarının ağırlaşması üzerine Temmuz 2021'de Pyongyang'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatmış, koşulların iyileşmesiyle Aralık 2024'te misyonunu yeniden faaliyete geçirmişti.

Hindistan ve Kuzey Kore arasındaki resmi diplomatik ilişkiler 1973 yılında kurulmuş, Hindistan aynı yıl Güney Kore ile de diplomatik temaslarını başlatmıştı.