Haberler

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz'de iki ticari gemiye yapılan saldırıları kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz'de iki ticari gemiye yapılan saldırıları kınadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki iki ticari gemiye yapılan saldırıları kınadı ve deniz ticaretinin kesintisiz sürmesini istedi. Petro Dolphin'de 11 Hindistanlıdan 9'u kurtarıldı, 2'sinden haber yok; Valthera'daki 11 Hintli güvende.

YENİ DELHİ, 12 Ekim (Xinhua) -- Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda Petro Dolphin ve Valthera adlı iki ticari gemiye yönelik saldırıları kınadı.

Bakanlık pazar günkü açıklamasında bu tür saldırıların sona ermesi gerektiğini belirterek, uluslararası su yollarında deniz ticaretinin kesintisiz sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Açıklamaya göre, insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan Petro Dolphin gemisinde bulunan 11 Hindistanlı mürettebatın 9'u güvenli bir şekilde kurtarılırken, 2 denizciden hala haber alınamıyor. Kaynağı belirlenemeyen mühimmatla vurulan Valthera'da bulunan diğer 11 Hindistan vatandaşının ise güvende olduğu bildirildi.

Bakanlık, bölgedeki ticari gemilere yönelik tekrarlayan saldırıların son derece endişe verici olduğunu ve mevcut güvenlik durumunu tırmandırma riski taşıdığını kaydetti. Açıklamada, uluslararası hukuk uyarınca uluslararası su yollarında seyrüsefer serbestisi ile deniz ticaretinin güvenli ve sorunsuz akışının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua
Özge Özpirinçci’den babasına: Seni düşünmediğim bir günüm geçmiyor

Baba acısı küllenmiyor: İyi ki sendin baba
Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde

Piyasalar alev aldı! Herkes aynı haberi bekliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Gizemli hastalık okulları tatil ettirdi
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
İtalya'da hastaneye giden Türk isyan etti: Ülkenizin kıymetini bilin

Acile giden vatandaş gördüklerine isyan etti
Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi

4 cacık için kestiği hesap pahalıya patladı! Restorana 135 kat ceza
Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti

Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti

Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı

Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı