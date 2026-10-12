Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz'de iki ticari gemiye yapılan saldırıları kınadı

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YENİ DELHİ, 12 Ekim (Xinhua) -- Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda Petro Dolphin ve Valthera adlı iki ticari gemiye yönelik saldırıları kınadı.

Bakanlık pazar günkü açıklamasında bu tür saldırıların sona ermesi gerektiğini belirterek, uluslararası su yollarında deniz ticaretinin kesintisiz sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Açıklamaya göre, insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan Petro Dolphin gemisinde bulunan 11 Hindistanlı mürettebatın 9'u güvenli bir şekilde kurtarılırken, 2 denizciden hala haber alınamıyor. Kaynağı belirlenemeyen mühimmatla vurulan Valthera'da bulunan diğer 11 Hindistan vatandaşının ise güvende olduğu bildirildi.

Bakanlık, bölgedeki ticari gemilere yönelik tekrarlayan saldırıların son derece endişe verici olduğunu ve mevcut güvenlik durumunu tırmandırma riski taşıdığını kaydetti. Açıklamada, uluslararası hukuk uyarınca uluslararası su yollarında seyrüsefer serbestisi ile deniz ticaretinin güvenli ve sorunsuz akışının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua