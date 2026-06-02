Hindistan: Nepal ile sınır sorununda üçüncü tarafların hiçbir rolü yok

Hindistan, Nepal Başbakanı Balendra Shah'ın sınır anlaşmazlığı konusunda Çin ve İngiltere ile temas halinde olduklarını söylemesinin ardından Nepal ile yaşanan sınır sorununda üçüncü tarafların rolü olmadığını belirtti.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Shah'ın Hindistan ile Nepal arasında yaşanan sınır anlaşmazlığına ilişkin Çin ve İngiltere ile temas halinde olduklarını söylemesinin ardından Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Jaiswal, "Tüm ilgili taraflar, Hindistan ile Nepal arasındaki her türlü ikili meselenin yalnızca bu iki ülke arasında çözülmesi gerektiği ve bu tür meselelerde üçüncü tarafların hiçbir rolü olmadığı konusunda net olmalıdır." ifadesini kullandı.

Hindistan-Nepal sınırının yaklaşık yüzde 98'inin halihazırda belirlenmiş olduğunu kaydeden Jaiswal, bazı bölgelerde sorunların sürdüğünü aktardı.

Jaiswal, sınırın belirlenmiş bazı kesimlerinde ve tarafsız bölgelerde ihlaller yaşandığını savunarak, bu alanların ortak şekilde haritalandırıldığını söyledi.

Nepal Başbakanı Shah, 31 Mayıs'ta Hindistan ile sınır anlaşmazlığını görüştüklerini belirterek, Çin ve İngiltere ile temas halinde olduklarını söylemişti.

Hindistan-Nepal sınır anlaşmazlıkları

Yeni Delhi yönetimi, Kalapani bölgesinin Uttarakhand eyaleti içerisinde yer aldığını, Nepal ise aynı yerin Dharchula sınırlarında olduğunu savunuyor.

Kalapani bölgesi, Hindistan ile Çin arasında 1962'de yaşanan savaştan bu yana Hindistan'ın Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP) tarafından yönetiliyor.

Nepal, 2023'te Hindistan'daki Lipulekh, Limpiyadhura ve Kalapani'nin içerisinde bulunduğu dağlık araziyi kendi sınırlarında gösteren bir harita yayımlamıştı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
