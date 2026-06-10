Hindistan'da veri merkezi yangınının ardından Google Cloud'a erişim sorunu

Hindistan'da bir veri merkezinde çıkan yangının ardından ülkenin belirli kesimlerinde Google Cloud hizmetlerine erişimde sorun yaşandığı bildirildi.

Times of India'nın haberine göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yakınlarındaki bir veri merkezinde çıkan yangın, merkezdeki ağ ekipmanlarının kapatılmasına yol açtı.

Bunun ardından Yeni Delhi başta olmak üzere Chennai, Mumbai ve çevre bölgelerde Google Cloud hizmetlerinde erişim sorunları yaşanıyor.

Google'dan yapılan açıklamada, olayın kullanıcılar üzerindeki etkisinin azaltılması için mühendislerin çalışma başlattığı belirtildi.