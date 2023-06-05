Hindistan'da Tren Kazasının Yaşandığı Bölgede Demiryolu Seferleri Yeniden Başladı

BALASORE, 5 Haziran (Xinhua) -- Hindistan Demiryolları Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Orissa eyaletinde 3 trenin karıştığı kaza bölgesinde olağan demiryolu seferleri her iki yönde de yeniden başladı.