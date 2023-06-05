Hindistan'da Tren Kazasının Yaşandığı Bölgede Demiryolu Seferleri Yeniden Başladı
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BALASORE, 5 Haziran (Xinhua) -- Hindistan Demiryolları Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Orissa eyaletinde 3 trenin karıştığı kaza bölgesinde olağan demiryolu seferleri her iki yönde de yeniden başladı.
BALASORE, 5 Haziran (Xinhua) -- Hindistan Demiryolları Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Orissa eyaletinde 3 trenin karıştığı kaza bölgesinde olağan demiryolu seferleri her iki yönde de yeniden başladı. Cuma günü meydana gelen kazada 275 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Xinhua / Güncel