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Hindistan'da Tren Kazasının Yaşandığı Bölgede Demiryolu Seferleri Yeniden Başladı

Hindistan'da Tren Kazasının Yaşandığı Bölgede Demiryolu Seferleri Yeniden Başladı

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BALASORE, 5 Haziran (Xinhua) -- Hindistan Demiryolları Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Orissa eyaletinde 3 trenin karıştığı kaza bölgesinde olağan demiryolu seferleri her iki yönde de yeniden başladı.

Hindistan'da Tren Kazasının Yaşandığı Bölgede Demiryolu Seferleri Yeniden BaşladıHindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinin Balasore bölgesinde 3 trenin karıştığı kazanın meydana geldiği bölgeden geçen bir yolcu treni, 5 Haziran 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

BALASORE, 5 Haziran (Xinhua) -- Hindistan Demiryolları Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Orissa eyaletinde 3 trenin karıştığı kaza bölgesinde olağan demiryolu seferleri her iki yönde de yeniden başladı. Cuma günü meydana gelen kazada 275 kişi hayatını kaybetmişti.

Hindistan'da Tren Kazasının Yaşandığı Bölgede Demiryolu Seferleri Yeniden BaşladıHindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinin Balasore bölgesinde 3 trenin karıştığı kazanın meydana geldiği bölgeden geçen bir yolcu treni, 5 Haziran 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'da Tren Kazasının Yaşandığı Bölgede Demiryolu Seferleri Yeniden BaşladıHindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinin Balasore bölgesinde 3 trenin karıştığı kazanın meydana geldiği bölgeden geçen bir yolcu treni, 5 Haziran 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'da Tren Kazasının Yaşandığı Bölgede Demiryolu Seferleri Yeniden BaşladıHindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinin Balasore bölgesinde 3 trenin karıştığı kazanın meydana geldiği bölgeden geçen bir yolcu treni, 5 Haziran 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'da Tren Kazasının Yaşandığı Bölgede Demiryolu Seferleri Yeniden BaşladıHindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinin Balasore bölgesinde 3 trenin karıştığı kazanın meydana geldiği bölgeden geçen bir yolcu treni, 5 Haziran 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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