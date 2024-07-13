Üye Girişi
Haberler

Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 90'a çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da etkili olan şiddetli yağışlarda can kaybı yükseldi. Ülkenin kuzeydoğusunu vuran sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 90'a yükseldi.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a çıktı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde aşırı yağışlar ve sel etkisini azaltsa da can almaya devam ediyor.

Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 90'a çıktı

ÖLÜ SAYISI 90'A ÇIKTI

Assam eyaletinin afet yönetimi yetkilileri, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, çeşitli bölgelerdeki yaşam alanlarının da hala sular altında olduğu bildirildi.

Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 90'a çıktı

NE OLMUŞTU?

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), söz konusu afetler nedeniyle bölgede kırmızı alarm vermişti. Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları ülkede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hindistan Assam Uluslararası Çevre Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title