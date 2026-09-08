Haberler

Hindistan'da sahte içki tüketen 15 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da sahte içki tüketen 15 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ DELHİ, 8 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Madya Pradeş eyaletinde son günlerde sahte olduğundan şüphelenilen alkollü içki tüketen yaklaşık 15 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

YENİ DELHİ, 8 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Madya Pradeş eyaletinde son günlerde sahte olduğundan şüphelenilen alkollü içki tüketen yaklaşık 15 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

Hükümet yetkilisi salı günü yaptığı açıklamada, vakaların eyaletin Sagar ilçesindeki Banda bölgesinde bildirildiğini belirtti.

Yetkiliye göre hastaneye kaldırılanların birçoğunun hayati tehlikesi bulunuyor. Etkilenenlerin tamamının birbirine yakın farklı köylerde yaşadığı belirtildi.

Hastalarda görülen kusma, baş dönmesi, bulanık görme ve böbrek hasarı gibi semptomlar nedeniyle metil alkol zehirlenmesinden şüpheleniliyor.

Yerel polis, olayla ilgili en az 20 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını, bunlardan 10'unun gözaltına alındığını ve suçlu bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin kararlılıkla yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
Selçuk Mızraklı tahliye edildi

Selçuk Mızraklı tahliye edildi! İşte ilk görüntüler
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

İki şehirde alarm! Yüzlerce kişi kaçıyor, elektrikler bile kesildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katliam gibi kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Genç üniversitelinin can verdiği kaza anı kamerada
Hindistan’da 72 yıllık tapınak Ganj Nehri’ne çöktü

72 yıllık tapınak dakikalar içinde Ganj Nehri’ne çöktü
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti

İmam ve müezzinin cami kapısında tekme tokat bağış kavgası
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir

Kulisleri sarsan Demirtaş iddiası! Liderlik koltuğu için adı geçiyor
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
Diyarbakır'da köy korucusunun şüpheli ölümü! Valilikten açıklama var

Köy korucusunun şüpheli ölümü! Valilikten açıklama var