Filistin Alimler Birliği, Hindistan'daki iktidar partisi sözcüsünün Hazreti Muhammed'e hakaretini kınadı - Haberler

Filistin Alimler Birliği, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) sözcüsünün Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmasını kınadı.

Filistin Alimler Birliği, BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İslam'ın kutsallarına karşı nefret dilinin yaygınlaşmakta olduğuna işaret edilerek, "Hindistan'da iktidar partisi sözcüsünün yaptığı bu çirkin açıklamaları kınıyoruz. Hindistan hükümetinden özür dilemesini, İslam Peygamberi Muhammed'e yapılan bu hakareti kaldırmasını ve dünyanın Müslümanların duygularına saygı göstermesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Müslümanlara, onların kutsallarına ve Hazreti Muhammed'e hakaretin, dinler arasındaki çatışma ve çekişmeleri artıracağı" vurgulandı.

Sharma görevinden alındı

Hindistan'da, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Jindal Kumar'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Sharma hakkında, 3 Haziran'da katıldığı televizyon programında, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması üzerine partisi tarafından görevden uzaklaştırma kararı verilmişti.

Sözcü Sharma'nın yanı sıra Kumar da sosyal medyada "dini değerleri aşağıladığı" gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti.

Tepkiler üzerine Sharma özür diledi

Sharma gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." ifadelerini kullandı.???????

Partiden ihraç edilen Kumar ise partinin kararının kendisi için önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söyledi.