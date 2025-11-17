Haberler

Hindistan'da Doğum Hastanesinin Gizli Görüntüleri Çalındı ve Satıldı

Güncelleme:
Hindistan'da bir doğum hastanesinde çekilen güvenlik kamerası görüntüleri, Telegram üzerinden satışa sunulmasının ardından, polis geniş çaplı bir siber suç şebekesini ortaya çıkardı. 50 binin üzerinde CCTV kamerasına sızan şebekenin, kadın hastaların mahremiyetini ihlal ettiği bildirildi.

Hindistan'da doğum hastanesindeki güvenlik kamerası görüntülerinin Telegram kanalıyla satışa sunulduğunun ortaya çıkması üzerine polis, ülke genelindeki binlerce güvenlik kamerası görüntüsünü ele geçiren siber suç şebekesini tespit etti.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haberine göre Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan doğum hastanesindeki güvenlik kamerası görüntüleri, Telegram üzerinden satışa çıkarıldı.

Bunun ardından polis, ülke genelinde binlerce kapalı devre güvenlik kamerasını (CCTV) hedef alan siber suç şebekesini tespit etti.

2025'in başlarında Gujarat eyalet polisi, hamile kadınların doğumhanede muayene edilirken ve kalçalarına iğne yapılırken çekilen videoların ABD merkezli YouTube platformunda paylaşıldığına dair bilgi aldı.

Medyanın uyarısıyla incelemelere başlayan polis, YouTube videolarında izleyicileri daha uzun videolar satın almak için Telegram kanallarına yönlendiren bağlantılar tespit etti.

Polis, yürüttüğü soruşturma sonucu ülke genelinde 50 binden fazla CCTV kamerasına sızarak hassas görüntüleri ele geçiren ve internette satan geniş çaplı siber suç şebekesini ortaya çıkardığını açıkladı.

Telegram ve YouTube'daki videoların kaldırıldığını açıklayan polis, suça karışan kişilerin "kadın hastaların mahremiyetini ihlal etmek, müstehcen materyal yayımlamak, röntgencilik ve siber terörizm" dahil çeşitli yasa maddeleri uyarınca suçlu olduğunu bildirdi.

Ahmedabad Siber Suçlar Birimi Başkanı Lavina Sinha, bu şebekenin hastaneler, okullar, üniversiteler, şirket ofisleri ve hatta özel konutların yatak odaları da dahil çok sayıda tesisin kamera sistemlerine izinsiz erişim sağladığını belirtti.

Konuya ilişkin soruşturmayı takip eden üst düzey yetkili Hardik Makadiya ise çalınan videoların 800 ila 2 bin rupi (9-22 dolar) arasında satıldığını, bazı Telegram kanallarında canlı kamera görüntülerinin abonelik sistemiyle sunulduğunu bildirdi.

Hastane müdürü, kameraların doktorların güvenliği için yerleştirildiğini söyledi.

CCTV kameraları Hindistan'da güvenlik amaçlı yaygın kullanılıyor

CCTV kameraları, Hindistan'da özellikle kentsel alanlardaki alışveriş merkezlerinde, ofislerde, hastanelerde, okullarda ve evlerde güvenlik amaçlı yaygın kullanılıyor ancak CCTV sisteminin yanlış kurulması ya da bilinçsiz kullanılması durumunda siber saldırılara karşı ciddi risk oluşturduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, ülkedeki CCTV sistemlerinin çoğu zaman siber güvenlik eğitimi olmayan personel tarafından yönetildiğine ve güvenlik zafiyetleri bulunan bazı yerli üretim modellerinin ise kolaylıkla hedef alınabildiğine dikkati çekiyor.

Gözetleme sistemlerinin güvenliğini sağlamanın bir yolunun IP adreslerini ve varsayılan şifreyi değiştirmek olduğunu belirten uzmanlar, harf, rakam ve semboller içeren güçlü şifre kullanılması ve siber güvenlik uzmanı tarafından sistemin düzenli denetlenmesini tavsiye ediyor.

Uzmanlar, ayrıca üretici firmaların da sorumluluk taşıdığını ve ürün ambalajlarında varsayılan şifrelerin mutlaka değiştirilmesi gerektiğine dair uyarıların açıkça yer alması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu

