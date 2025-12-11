Hind Rajab Foundation tatile çıkan İsrail askerlerini açık istihbarat yoluyla yargıya taşıyor

İsrail'in Gazze soykırımı sırasında 6 yaşında hayattan koparılan Filistinli Hind Receb'in hikayesini onurlandırmak amacıyla Brüksel'de kurulan "Hind Rajab Foundation (Hind Recep Vakfı)", açık kaynak istihbaratlarını analiz ederek ülke dışına tatile çıkan İsrail askerlerini yargı önüne getiriyor.

Hind Rajab Foundation Kurucusu Dyab Abou Jahjah, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK), Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlediği "Kriz Dönemlerinde İnsan Haklarının Yeniden İnşası" zirvesi kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kuruluş olarak "katil ve suçlu" İsrail askerleri aleyhinde kanıt toplamayı ve yasal yollara başvurmayı hedeflediklerini dile getiren Jahjah, "İsrail'in cezasızlığına son vermeyi" ve Gazze'deki soykırımın kurbanları için adalet sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Aleyhinde kanıt toplanan İsrail askerleri hakkında ülke dışına çıkmaları halinde yasal prosedür başlattıklarını kaydeden Jahjah, bugüne kadar 1000'den fazla İsrail askerine dava açtıklarını ve bu davaların bazılarının fiili tutuklanmayla sonuçlandığını söyledi.

Jahjah, açtıkları davaların "İsrail'in cezasızlığının sonsuza dek sürmeyeceğine" işaret ettiğini ve İsrail askerlerinin "sonunda bir gün bir şekilde adaletle yüzleşmek zorunda kalacağını" açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Video, resim dahil açık kaynak istihbaratı

Temel olarak video ve resimler yakalayıp açık kaynak istihbaratı yoluyla analiz yaptıklarını belirten Jahjah, şunları söyledi:

"İstihbarat analizlerinde 'Bakın ne yapmışlar?' demek yeterli değil, (İsrail askerleri aleyhinde) mahkemede kabul edilebilir, savcıların ciddiye alacağı bir dava dosyası oluşturmanız gerekiyor. Yani bu, sadece delil toplamakla sınırlı değil. Onları bağlam içine yerleştirmek gerekiyor."

Askerlerin, ilk aşamada bu görsellerin "kendilerine karşı delil olarak kullanılabileceğinin" farkında olmadığını kaydeden Jahjah, askerlerin birçoğunun şahsi görsel ve videolarını çevrim içi olarak sosyal medyada paylaştıklarını belirtti.

Yaklaşık 18 bin ila 20 bin İsrail askerini izleniyor

Suçun işlendiğine dair görüntülerin analiz sürecine değinen Jahjah, "Sadece bir askerin paylaştığı görüntülerden değil, tüm (askeri) taburun, arkadaşlarının, diğer görüntülerin yanı sıra medyada yer alan uydu görüntüleri ve coğrafi konum bilgilerini birleştirerek farklı açılardan inceliyoruz." dedi.

Adli süreç için hukuki düzeyde oldukça fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkati çeken Jahjah, böylelikle "katil ve suçlu" askerler aleyhine sağlam bir dava oluşturulabildiklerini vurguladı.

Faillerin "kitlesel ve oldukça psikopatça suç paylaşımları" yaptığını saptadıklarını kaydeden Jahjah, "Bence bu, tarihte bu ölçekte ilk kez oluyor." dedi.

Jahjah, İsrail askerlerince çevrim içi olarak paylaşılan "neredeyse her şeyi" ele geçirebildiklerini söyledi.

Yabancı bir ülkeye gittiklerinde "haklarında dava açılma ihtimali olduğuna inanıldığı" durumlar için yaklaşık 18 bin ila 20 bin İsrail askerini izlediklerini kaydeden Jahjah, "Bu ülkelere dosya gönderiyoruz. Dolayısıyla bu biraz stratejimiz ve elbette açık kaynak istihbaratının ötesinde diğer kapasitelerimizi de geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

İsrailli bakandan "ölüm tehdidi"

Dava sürecine örnek veren Jahjah, Tayland'a giden İsrail askerlerinin, haklarında dava açıldığının farkına varmasının ardından ertesi gün ülkeden ayrıldıklarını anlattı.

Jahjah, şöyle devam etti:

"Askerler dava açılması sonrasında mağdur rolü oynamaya çalışıyor. Bir örnek vereyim, Brezilya'da hakkında dava açtığımız bir asker, Yuval Vaghdani. Biliyorsunuz, kaçtı tabii ki. Onu Brezilya'dan Arjantin'e, sonra da İsrail'e kaçırdılar ve oradayken İsrail medyası (askerler) röportaj yaptı ve 'Hiçbir şey yapmadım. Sadece evleri yıktım. Ben kimseyi öldürmedim.' ifadelerini kullandı."

İsrail'in, yürüttükleri çalışmaları sabote etmeye çalıştığını kaydeden Jahjah, Tel Aviv hükümetindeki bir bakanın kendisini ölümle tehdit ettiğini ve açtığı dava sonrası bu bakanın "Belçika'daki sonuçlarından korktuğu için" bu ülkeye ziyaretini iptal ettiğini söyledi.

Bir nesil sonra bile olsa "adalet"

Jahjah, dünyanın değiştiğine inanmak istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Delillerimizin düzgün bir şekilde korunmasını, yok edilememesini sağladığımıza inanıyoruz. Adalet sürecini aksatmada başarılı olamayacaklar. İnsanlığa karşı suçların zaman aşımı yoktur. 20 yıl sonra da dava açabilirsiniz. Uzun vadeli çalışmalı ve adaletsizliğin kabul edilemez olduğundan ve adaletin bir nesil sonra bile olsa, bir şansı olduğundan emin olmalıyız."

İsrail'in Gazze Şeridi'nde "apaçık bir soykırım" işlemesine rağmen devletlerin net pozisyonlar almasının ne kadar zor olduğunun da bu süreçte görüldüğünü kaydeden Jahjah, programı organize eden ve "karşılıklı içgörü sunma" fırsatı sağlayan TİHEK'e teşekkür etti.

Cezasızlığa karşı meydan okuma

Brüksel merkezli kar amacı gütmeyen Hind Rajab Foundation, Gazze'deki soykırım sırasında İsrail saldırısıyla 6 yaşında hayattan koparılan Filistinli Hind Receb'in hikayesini onurlandırmayı ve İsrail'in "cezasızlığına karşı meydan okumayı" hedefliyor.

Kuruluşun interenet sitesindeki tanıtımda, "Kampanyalarımız, (İsrail'in) suçlarının gerçekliğini gizleyen anlatıları ele almayı ve ortadan kaldırmayı, mağdurların seslerinin duyulmasını ve hatırlanmasını sağlamayı amaçlamakta." ifadesi yer alıyor.