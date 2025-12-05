Haberler

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde çevre temizliği yapıldı

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde çevre temizliği yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Hevsel Bahçeleri'nde çevre temizliği yapıldı. Vali Zorluoğlu, Dicle Nehri'nin korunmasının önemine vurgu yaptı ve gönüllü gençlerle birlikte temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarındaki UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde çevre temizliği yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında "Çevre Temizliği" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Dicle Nehri kıyısındaki Hevsel Bahçeleri'nde bir araya gelen Vali Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ve kurumlardaki gönüllü gençler, pet, cam şişe, gıda ambalajları ve diğer katı atıkları topladı.

Vali Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın ve depremler gibi kriz dönemlerinde gönüllülüğün ne kadar önemli olduğunu gördüklerini söyledi.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü anlamlı kılmak adına gönüllü gençler ile Hevsel Bahçeleri'nde temizlik yaptıklarını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Dicle Nehri binlerce yıldır bu coğrafyaya bereket getiren bir nehirdir. Bu topraklarda onlarca medeniyet için can damarı olmuştur. Dolayısıyla Dicle Nehri'nin temiz tutulması ve bizden sonraki nesillerin istifade edeceği şekilde devredilmesi gerekiyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha iyi bir çevreci anlayışla buralar kirlenmez ama geçtiğimiz günlerde burada yaptığımız bir gezide epey bir kirlilik olduğunu, çöplerin atıldığını gördük. Bugün biraz da dikkat çekmek adına Dicle Nehri kenarında gençlerimizle beraber güzel bir temizlik faaliyeti yaptık."

Bir gazetecinin "Dicle Nehri etrafındaki işgaller ile ilgili bir çalışmanız var mı?" sorusuna ilişkin Zorluoğlu komisyon kurduklarını, tespitler yapıldığını ve işletmelerin ruhsatlarına bakıldığını söyledi.

Zorluoğlu, "Kendi aramızda toplantılar yaptık ama bir de burada iş yapan, yıllardır var olan esnafımızı da dinleyeceğiz. Onların da söz hakkı var. Birbirimizi anlayarak ve şehrimizin faydasına olacak şekilde buralarda bir düzenleme yapmayı arzu ediyoruz. Henüz başındayız ama çalışıp sonuçlandıracağız. Mevzuatın öngördüğü yol ve yöntemi hukuk devleti anlayışı içerisinde uygulayacağız ama bunun sosyal boyutları da var. Burada yıllardan beridir hizmet veren esnafımızı dinleyeceğiz. Onların da söyleyeceklerini dikkate almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor

Rojin'in ölümünde sır perdesini aralayacak talep kabul edildi
ABD, Gazze’de Türk askeri görmek istiyor! Netanyahu'ya da tavsiyeleri var

ABD, Gazze'de Türk askerinde ısrarcı! Netanyahu'ya da tavsiyeleri var
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Mezarlıkta esrarengiz taş! Nerden geldiği bilinmiyor, rivayetler tüyler ürpertiyor

Esrarengiz taş! Nasıl geldiği bilinmiyor, rivayetler tüyler ürpertiyor
Resmi açıklama: Fenerbahçe'de rekor kırıldı

Resmi açıklama yapıldı: Fenerbahçe'de rekor kırıldı
Kuzen tartışması kanlı bitti

Kuzen tartışması kanlı bitti
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor

Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Dünyaca ünlü milyarderlerin yüzleri robot köpeklere monte edildi

Bu sergi olay oldu: Robot köpekleri görenler gözlerine inanamadı
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek

Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.