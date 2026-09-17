Hesaplarında 2,3 milyar liralık hareketlilik olan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon: 12 tutuklama

Hesaplarında 2,3 milyar liralık hareketlilik olan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon: 12 tutuklamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDITekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı