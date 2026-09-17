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Hesaplarında 2,3 milyar liralık hareketlilik olan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon: 12 tutuklama

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Hesaplarında 2,3 milyar liralık hareketlilik olan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon: 12 tutuklama
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12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDITekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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