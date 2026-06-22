İsrail Cumhurbaşkanı, İran'ın Lübnan'ın geleceğinde söz sahibi olamayacağını savundu

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD-İran mutabakatının ardından endişeli olduklarını belirterek Lübnan'ın geleceğinde İran'ın söz sahibi olmaması gerektiğini savundu.

Yahudi Haber Sendikasının (JNS) Uluslararası Politika Zirvesi'nde konuşan Herzog, ABD-İran mutabakatı ve ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik İsrail'den yükselen eleştirilere değindi.

ABD ile İran arasında İsviçre'de yapılan görüşmelerde Lübnan'da ateşkes için Tahran yönetiminin de dahil olacağı bir mekanizma kurulması kararının alınmasının ardından yaptığı konuşmada Herzog, İsrail'de ciddi endişelerin oluştuğunu belirterek "İran'ın alacağı iddia edilen fonların" savaş yatırımına dönüşmesini önleme konusunda endişeler taşıdıklarını aktardı.

İran'ın Lübnan'ın geleceğinde söz sahibi olmaması gerektiğini savunan Herzog, anlaşmazlığın İsrail ile Lübnan arasındaki müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini ve bu sorunun İran konusuyla birlikte değerlendirmenin "Lübnanlıları zayıf bırakacağını" iddia etti.

Herzog, yarın İsrail ile Lübnan arasında Washington'da yeni bir görüşmenin yapılacağını kaydetti.

ABD Başkanı Trump'ın "İsrail'in güvenilir ortağı" olduğunu ileri süren Herzog, "Yönetimdeki üst düzey yetkililere yönelik her türlü aşağılayıcı açıklamayı kesinlikle reddediyorum." ifadelerini kullanarak Trump'ı savundu.

İran-ABD arasında İsviçre'de mutabakat zaptı görüşmeleri

İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlandı.

Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.

Öte yandan İranlı yetkililer, İsrail'in işgalini sürdürdüğü Lübnan'daki çatışmayı sonlandırmak için görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Lübnan'da, ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran'ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verildi.

İran ile ABD heyetlerinin teknik görüşmeleri sürdürmesi planlanıyor.