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Kayseri ve Niğde'de Hamas liderine tepki yürüyüşleri düzenlendi

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Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Kartal Şehitliği önünde bir araya geldi. Yürüyüş sırasında sık sık tekbir getirilerek İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Niğde'de ise Saadet Partisi İl teşkilatı ve Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelerek Hamas liderine suikast tepkisi gösterdi.

Kayseri ve Niğde'de bazı sivil toplum kuruluşları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastine tepki gösterdi.

Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Kartal Şehitliği önünde bir araya geldi.

Buradan hareket eden kalabalık, yürüyüş sırasında sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Cumhuriyet Meydanında bulunan Bürüngüz Cami önüne kadar yürüyen kalabalık grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Emin Aslantürk, siyonist rejimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı itirazları karşısında, ABD'den aldığı güçle hadsizce, alçakça Cumhurbaşkanını ve onun şahsında milleti tehdit ettiğini ifade etti.

Aslantürk, bu kuru tehditlerle milleti ve Cumhurbaşkanını sindireceğini sanan İsrail'in çok büyük yanılgı içinde olduğunu kaydetti.

Niğde

Niğde'de Saadet Partisi İl teşkilatı ve Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelerek, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına tepki gösterdi.

Grup adına basın metnini okuyan Saadet Partisi Niğde Teşkilat Başkanı Sayit Soyer, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı işgalin tüm acımasızlığıyla devam ettiğini söyledi.

Siyonist rejimin kadın, çocuk, yaşlı demeden hunharca katliam yaptığına işaret eden Soyer, "Hastaneleri, camileri, kiliseleri, okulları ve mülteci kamplarını dahi hedef alan terör devleti, tüm dünyanın gözü önünde bütün savaş suçlarını işlemiştir. İsrail hapishanelerinde Filistinli mazlumlara uygulanan işkence ve tecavüzler ise artık uygulanan zulmün ne denli korkunç olduğunu gözler önüne sermektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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