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Tekirdağ'da hemşire ve ilk yardım eğitmeni Gizem Aldemir, işitme engelli ailesiyle iletişim kurabilmek için çocukken öğrendiği işaret dilini, bugün engelli bireylere hayat kurtaracak ilk yardım eğitimi vermek için kullanıyor.

Ergene İlçe Sağlık Müdürlüğünde hemşire olarak görev yapan 36 yaşındaki Aldemir, ailesindeki işitme engelli bireylerle iletişim kurabilmek amacıyla çocukluğunda işaret dilini öğrendi.

İşaret dilini yıllardır hayatının bir parçası olarak kullanan Aldemir, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında işitme ve konuşma engelli bireylere temel ilk yardım eğitimi veriyor.

İlk yardım eğitimleri, uzman ilk yardım eğitmenleri ve işaret dili tercümanları eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Aldemir, çalışma kapsamında bütün ilçelerde işitme ve konuşma engelli bireyler için sürecek eğitimlerde katılımcıları bilgilendirmeye devam edecek.

Aldemir, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana hayatının içinde olan işaret dilini bugün hayat kurtarmak amacıyla kullanmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Annesi, babası ve kardeşinin işitme engelli olduğunu belirten Aldemir, onlarla iletişim kurabilmek için işaret dilini öğrenmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

Çocukluğunda öğrendiği dili bugün başka insanlara fayda sağlamak amacıyla kullandığını aktaran Aldemir, "Şimdi işaret dili aslında çocukluğumdan beri çocukluğumun bir parçası, hayatımın bir parçası. Annem, babam, kardeşim işitme engelli olduğu için onlarla iletişim kurabilme amaçlı bu dili öğrenmem gerekiyordu. Bugün de burada İl Sağlık Müdürümüzün başkanlığı bünyesinde böyle bir proje başlatıldı ve çocukluğumda öğrendiğim bu dili bugün hayat kurtarmak için öğrettiğimden dolayı mutluluk duyuyorum." dedi.

Aldemir, ilk yardım eğitiminin, insanların sağ kalımını ciddi şekilde etkilediğini dile getirdi.

İlk yardımın her koşulda önem taşıdığını vurgulayan Aldemir, konuşmasına şöyle devam etti:

"İlk yardımın dili yok. Hayat kurtarmanın dili yok, sesi yok. Biz aslında burada ilk yardım eğitimi vermedik. Engellerin nasıl aşılabileceğini gördük. Onlar benim tamamen ailem gibi. Zaten fark ettiyseniz eğitim salonuna girdiğim zaman onlardan biri olduğumu hemen anladılar."

Aldemir, işitme engelli bireylerin de bu alanda eğitim almasının ve eğitimlerin sürekliliğinin sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Projenin eğitmenler ve kursiyerlerin önerisiyle hayata geçirildiğini ifade eden Aldemir, çalışmanın İl Sağlık Müdürünün öncülüğünde sürmesini temenni etti.

Kaynak: AA