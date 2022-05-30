Helikopter düştüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi (2) - Haberler

Helikopter düştüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi (2)
Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI Helikopter düştüğü yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçen AFAD ve itfaiye ekipleri söz konusu bölgede güzergah üzerinde çalışma yaparken, jandarma ekipleri ormanlık alanlarda ağaçların arasında fenerle arama yaptı.
ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI
Helikopter düştüğü yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçen AFAD ve itfaiye ekipleri söz konusu bölgede güzergah üzerinde çalışma yaparken, jandarma ekipleri ormanlık alanlarda ağaçların arasında fenerle arama yaptı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine sonlandırıldı.
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel