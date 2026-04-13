Maden İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi; 2 Ölü, 10 Yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde maden işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kaza sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza, ilçeye bağlı Güvenç Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Özdemir yönetimindeki 44 S 7810 plakalı maden işçilerini taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde minibüsteki Hamza Günay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü ve 11 kişi Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Yücel de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, 10 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
