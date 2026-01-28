Malatya'da hamile eşini öldüren koca ile 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, hamile eşi Beste Kızılay'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Alican Kızılay ile 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Alican Kızılay, tutuksuz sanıklar D.K, N.K, çocuk sanıklar A.K. ile F.K, taraf avukatları, müştekiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, gözlemci olarak Gaziantep ve Malatya barolarının temsilcileri, tanıklar B.E, D.K. ile M.D. katıldı.

Mahkeme heyeti önceki celsede istenen 112 Acil Çağrı Merkezi ses kaydının dosyaya girdiğini, sanıkların cep telefonlarının incelenmesiyle ilgili bilir kişi raporunun henüz hazırlanmadığını belirterek, tanık B.E'nin olay günü 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşmenin ses kaydını duruşma salonundakilere dinletti.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Alican Kızılay'ın tutukluluk halinin devamı ile dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Sanık avukatları aleyhte hususları kabul etmeyerek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesinden sonra savunma yapacaklarını beyan etti.

Müşteki avukatları dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Alican Kızılay'ı, müştekileri ve tanıklar B.E, D.T. ile M.D'yi dinledi.

Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, sanıkların cep telefonlarının incelenmesiyle ilgili bilirkişi raporunun dosyaya girmesi beklenmeden mütalaa yazılması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine, Alican Kızılay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 6 Nisan'a erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Beste Kızılay'ın ailesinin avukatı Gülsüm Eraslan Kalyoncu, "Hepimizin ortak bir isteği var. Biz şunu diyoruz, Beste için adelet. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Bir sonraki celsede yine hep beraber burada olacağız." ifadelerini kullandı.

Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan da kendilerini yalnız bırakmayarak, yargılama sürecini takip edenlere teşekkür etti ve suçluların cezalandırılmasını beklediklerini kaydetti.

Kızılay'ın kız kardeşi Buse Özhan ise "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bir daha hiçbir kadın ve çocuğun ölmesini istemiyoruz." dedi.

Dava süreci

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, geçen yıl 11 Nisan'da karısı Beste Kızılay'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Alican Kızılay hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yakınları 4 tutuksuz sanık hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.