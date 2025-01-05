Hekimhan'da Etkili Kar Yağışı: Yollar Kapatılmaması İçin Önlem Alındı
Malatya'nın Hekimhan ilçesi gece boyunca etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Belediye ekipleri, ana yolların ve kırsal yolların açılması için hazırlıklarını sürdürüyor, sürücüleri kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarıyor.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Gece boyu etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve çevresindeki yüksek kesimler beyaza büründü.
Kar yağışının ardından kara yolları ve Hekimhan Belediyesi ekipleri, ana caddelerle kırsal mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları için hazır olduklarını duyurdu.
Yetkililer, sürücüleri kar lastiği ve zincir kullanmaları yönünde uyardı.
Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel