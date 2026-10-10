Hekim Birliği Sendikası, yüzde 5 sendikal baraja karşı ortak mücadele başlattı

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, yüzde 5 sendikal barajın yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterdi. Sendika, daha önce yüzde 1 ve yüzde 2'lik baraj düzenlemelerinin yargı kararlarıyla iptal edildiğini hatırlatarak, sağlık ve sosyal hizmetler iş kolundaki sendikaları ortak mücadele platformunda buluşturmak için harekete geçtiklerini açıkladı.

Hekim Birliği Sendikası, yüzde 5 sendikal baraj düzenlemesinin gündeme getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2021 yılı toplu sözleşme görüşmelerinde getirilen yüzde 1 sendikal baraj düzenlemesi, Danıştay 12. Dairesinin 16 Mart 2023 tarihli kararıyla iptal edilmiştir. Ardından getirilen yüzde 2 sendikal baraj düzenlemesi de Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun 18 Ocak 2024 tarihli kararıyla iptal edilmiş, karar 5 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yargı kararları ortadayken bugün yüzde 5 sendikal barajın yeniden gündeme getirilmesi, sendikal özgürlükler ve demokratik örgütlenme hakkı açısından kabul edilemez bir girişimdir. Anayasa'nın 51. maddesiyle güvence altına alınan sendika kurma ve sendikaya üye olma özgürlüğü, hiçbir sendikanın siyasi gücüne, büyüklüğüne veya üye sayısına göre sınırlandırılamaz. Hekim Birliği Sendikası olarak gücümüzü siyasi yapılardan, idari makamlardan veya ayrıcalıklı yasal düzenlemelerden değil; haklı mücadelemizden, ilkeli duruşumuzdan ve üyelerimizin bize duyduğu güvenden alıyoruz.

Bizim büyümek için barajlara, rakiplerimizi engelleyen düzenlemelere veya siyasi desteğe ihtiyacımız yoktur! Biz üyelerimizi haklılığımıza inanarak, verdiğimiz mücadeleye güvenerek ve hekimlerin haklarını kararlılıkla savunarak kazanıyoruz. Barajlar bizim önümüze set çekemez! Ancak başka sendikaların ve kamu görevlilerinin örgütlenme özgürlüğünün önüne çekilecek her sete karşı durmak bizim için ilkesel bir sorumluluktur. Sendikal rekabet, çalışanların haklarını daha iyi savunmak üzerinden yürütülmelidir. Başka sendikaların faaliyet alanlarını daraltarak, üyelerinin ekonomik haklarını kısıtlayarak veya çalışanları belirli sendikalara yönlendirecek ayrıcalıklar oluşturarak sendikacılık yapılamaz. Sendikalar siyasetin arka bahçesi değil, çalışanların bağımsız ve özgür örgütleri olmalıdır. Hekim Birliği Sendikası olarak, gündeme getirilen yüzde 5 sendikal baraj girişimine karşı sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda faaliyet gösteren sendikaların ortak bir platform altında buluşması amacıyla harekete geçme kararı aldık.

"DÜZENLEMENİN ENGELLENMESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ HEDEFLENMEKTEDİR"

Bu doğrultuda sendika başkanlarıyla görüşmeler başlatılmış olup, sendikal özgürlüğü savunan bütün sendikaların ortak bir mücadele zemini oluşturması için girişimlerimiz sürmektedir. Amacımız yalnızca kendi sendikamızın haklarını korumak değildir. Amacımız, bütün kamu görevlilerinin sendika seçme özgürlüğünü, sendikal çoğulculuğu, örgütlenme hakkını ve demokratik sendikacılığı savunmaktır. Bu kapsamda; Sağlık ve sosyal hizmetler iş kolundaki sendikaların ortak bir platformda buluşması, sendika başkanlarının katılımıyla ortak mücadele ve eylem planı oluşturulması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması, siyasi partiler ve milletvekilleri nezdinde girişimlerde bulunulması, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmeden engellenmesi için gerekli demokratik ve hukuki çalışmaların yürütülmesi hedeflenmektedir.

Böylesine antidemokratik bir düzenlemenin bırakın kanunlaşmasını, yeniden gündeme getirilmesini ve bir seçenek olarak değerlendirilmesini dahi sendikal özgürlükler açısından ciddi bir tehdit olarak görüyoruz. Hiçbir sendikanın, başka sendikaların önünü kesen düzenlemelerle güç kazanmasına izin verilmemelidir. Sendikaların büyüklüğünü belirleyecek olan siyasi pazarlıklar değil, çalışanların özgür iradesi ve sendikaların ortaya koyduğu mücadele olmalıdır. Bugün mesele hangi sendikanın büyük, hangisinin küçük olduğu meselesi değildir. Bugün mesele, sendikal özgürlüğün korunması ve çalışanların iradesine sahip çıkılması meselesidir. Bugün sessiz kalınan bir hukuksuzluk, yarın bütün sendikaların ve kamu görevlilerinin karşısına çıkabilir."

Kaynak: ANKA