Albüm: Çin'in Hefei Kentindeki 'Robot Üniversitesi' Robotları Gerçek Yaşam Görevlerine Hazırlıyor

HEFEİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei, son yıllarda akıllı robot endüstrisinin gelişimini aktif olarak teşvik ediyor. Kentte kurulan tam zincirli Ar-Ge ve üretim sistemiyle robotların laboratuvar ortamından gerçek yaşam senaryolarına geçişi kolaylaştırılıyor.

Hefei kentinde Kasım 2025'te faaliyete geçen ve Robot Üniversitesi olarak da bilinen Somutlaştırılmış Yapay Zeka Veri Toplama Eğitim Merkezi, an itibarıyla 100'e yakın eğitim robotuna ev sahipliği yapıyor. Robotlar, 6.000 metrekarelik eğitim alanına sahip merkezde ev işleri yapmayı, kutu taşımayı ve ürün seçmeyi öğrenerek gerçek yaşam ortamlarındaki görevlerine hazırlanıyor.

Bu yılın nisan ayında, Hefei'nin Yaohai ilçesinde robot satın alma, kiralama, değiştirme, üst düzey kişiselleştirme ve onarım hizmetlerini sunan bir merkez de açıldı. Bugüne kadar somutlaştırılmış yapay zeka destekli robot sektörü zincirinin üst ve alt kademelerinden 190 işletmeyi bir araya getiren kent, teknoloji dönüşümü ve ticari uygulama sürecini hızlandırmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua